Тер Штеген занимался по специальной программе, чтобы вернуться на прежний уровень

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тен Штеген получил пользу от особой системы тренировок.

Общественность отмечает качественную игру немца на старте текущей кампании, что, как стало известно Сatalunya Radio, связано со специальной программой силовых тренировок, по которой занимался тер Штеген. После операции на колене 30-летний футболист некоторое время испытывал дискомфорт, что сказывалось на его игре, но теперь проблема осталась в прошлом.

В трёх матчах нового сезона Марк-Андре тен Штеген пропустил один мяч, дважды отыграв «на ноль». «Барселона» одержала две победы и однажды сыграла вничью.