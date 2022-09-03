Хави: «Нынешний сезон может стать очень успешным для «Барселоны»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о своём настрое на старте новой кампании.

В настоящий момент «сине-гранатовые» занимают третью строчку в чемпионате Испании с 7 набранными очками после четырёх туров. 3 сентября каталонцы отправятся в гости к «Севилье».

«Я ощущаю серьёзное давление изо дня в день. Если ты выигрываешь – становишься героем, проигрываешь – и ты уже неудачник, которому лучше не появляться на улице. Я очень амбициозен и буду работать изо всех сил, чтобы команда преуспела. Я настроен позитивно и полагаю, что этот сезон может стать для нас очень успешным, так как вижу много положительных знаков. Мы сделаем всё, что от нас зависит», – высказался Хави.