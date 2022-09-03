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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Нынешний сезон может стать очень успешным для «Барселоны»

 
03 Сентября 2022 • 00:15 Комментировать
Севилья
...
Барселона
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Через 20 ч. 46 мин.

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о своём настрое на старте новой кампании.

В настоящий момент «сине-гранатовые» занимают третью строчку в чемпионате Испании с 7 набранными очками после четырёх туров. 3 сентября каталонцы отправятся в гости к «Севилье».

«Я ощущаю серьёзное давление изо дня в день. Если ты выигрываешь – становишься героем, проигрываешь – и ты уже неудачник, которому лучше не появляться на улице. Я очень амбициозен и буду работать изо всех сил, чтобы команда преуспела. Я настроен позитивно и полагаю, что этот сезон может стать для нас очень успешным, так как вижу много положительных знаков. Мы сделаем всё, что от нас зависит», – высказался Хави.

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Барселона Хави Эрнандес
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СЕВИЛЬЯ БАРСЕЛОНА
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