Стала известна сумма отступных, прописанная в соглашении Маркоса Алонсо с «Барселоной»

«Барселона» объявила о подписании левого защитника Маркоса Алонсо в качестве свободного агента.

Испанец официально стал игроком «Барселоны» сегодня, подписав с каталонским грандом соглашение на один год. Как стало известно после окончательного закрытия сделки, сумма отступных в контракте 31-летнего латераля составит 50 млн евро – именно за такую сумму желающие смогут беспрепятственно переманить игрока из «Барселоны».

Чуть ранее Маркос Алонсо расторг трудовой договор с лондонским «Челси», за который выступал на протяжении шести лет и отыграл более двухсот матчей во всех соревнованиях.