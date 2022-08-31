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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» рассматривает трёх игроков на позицию правого защитника

 
31 Августа 2022 • 23:10 Комментировать
Севилья
...
Барселона
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03.09 22:00

«Барселона» занимается поиском замены Серджино Десту, который близок к уходу из клуба.

В списке интересов каталонцев значатся три правых латераля: Тома Менье, Эктор Бельерин и Хулиан Араухо из американского «Лос-Анджелес Гэлакси». По данным Фабрицио Романо, самый сложный вариант – бельгиец из дортмундской «Боруссии». Бельерин сам желает перебраться в «Барселону», но клуб продолжает раздумывать. Окончательное решение должно быть принято до завтрашнего дня.

Хулиан Араухо – 21-летний футболист сборной Мексики, отметившийся одним голом и 12 результативными передачами в 90 матчах МЛС за «Гэлакси».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон Лос-Анджелес Гэлакси Эктор Бельерин Тома Менье Трансферы футбола - лето 2022 Хулиан Араухо
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СЕВИЛЬЯ БАРСЕЛОНА
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