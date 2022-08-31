«Барселона» рассматривает трёх игроков на позицию правого защитника

«Барселона» занимается поиском замены Серджино Десту, который близок к уходу из клуба.

В списке интересов каталонцев значатся три правых латераля: Тома Менье, Эктор Бельерин и Хулиан Араухо из американского «Лос-Анджелес Гэлакси». По данным Фабрицио Романо, самый сложный вариант – бельгиец из дортмундской «Боруссии». Бельерин сам желает перебраться в «Барселону», но клуб продолжает раздумывать. Окончательное решение должно быть принято до завтрашнего дня.

Хулиан Араухо – 21-летний футболист сборной Мексики, отметившийся одним голом и 12 результативными передачами в 90 матчах МЛС за «Гэлакси».