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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» выдала худший старт в Ла Лиге за 41 год

 
04 Сентября 2022 • 08:37 Комментировать (1)
Севилья
0:3
Барселона
окончен

В матче четвертого тура чемпионата Испании «Севилья» на домашнем стадионе принимала каталонскую «Барселону» и потерпела крупное поражение со счетом 0:3.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Педро Мартин, подопечные Хулена Лопетеги выдали худший старт в чемпионате Испании за 41 год.

Напомним, что до вчерашнего фиаско севильский коллектив проиграл «Осасуне» (1:2) и «Альмерии» (1:2), а также расписал мировую с «Вальядолидом».

По итогам четырех туров Ла Лиги андалусийцы с одним набранным баллом занимают 17-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья
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Комментарии (1)
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NOBODY
04 Сентября 2022 в 10:13
матч не смотрел, но как считал ранее, так и считаю - как хорошо, что Лопетеги НЕ тренер Реала....как хорошо!!!!!
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04.09  15:00 Осасуна ... Райо Вальекано 2.03 3.05 4.40
04.09  17:15 Атлетик Б ... Эспаньол 1.57 3.95 6.50
04.09  19:30 Вильярреал ... Эльче 1.35 5.00 9.50
04.09  22:00 Валенсия ... Хетафе 1.93 3.15 4.60
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