«Севилья» выдала худший старт в Ла Лиге за 41 год

В матче четвертого тура чемпионата Испании «Севилья» на домашнем стадионе принимала каталонскую «Барселону» и потерпела крупное поражение со счетом 0:3.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Педро Мартин, подопечные Хулена Лопетеги выдали худший старт в чемпионате Испании за 41 год.

Напомним, что до вчерашнего фиаско севильский коллектив проиграл «Осасуне» (1:2) и «Альмерии» (1:2), а также расписал мировую с «Вальядолидом».

По итогам четырех туров Ла Лиги андалусийцы с одним набранным баллом занимают 17-е место в турнирной таблице.