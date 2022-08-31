Брайтвайт может усилить заклятого соперника «Барселоны»

«Эспаньол» готов подписать форварда «Барселоны» Мартина Брайтвайта.

Как недавно сообщили испанские СМИ, датчанин почти согласовал с «Барселоной» все детали расторжения контракта. По данным Marca, на Брайтвайта уже положил глаз другой барселонский клуб – «Эспаньол». Сам 31-летний нападающий одобряет такой вариант продолжения карьеры, поскольку хотел бы остаться в Барселоне.

Мартин Брайтвайт отыграл за «сине-гранатовых» 58 матчей, записав себе в актив десять голов и пять результативных передач. После прихода Хави Эрнандеса на пост наставника футболист окончательно утратил место в основной обойме команды.