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Чемпионат Испании. Ла Лига

Брайтвайт может усилить заклятого соперника «Барселоны»

 
31 Августа 2022 • 20:21 Комментировать (1)
Севилья
...
Барселона
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03.09 22:00

«Эспаньол» готов подписать форварда «Барселоны» Мартина Брайтвайта.

Как недавно сообщили испанские СМИ, датчанин почти согласовал с «Барселоной» все детали расторжения контракта. По данным Marca, на Брайтвайта уже положил глаз другой барселонский клуб – «Эспаньол». Сам 31-летний нападающий одобряет такой вариант продолжения карьеры, поскольку хотел бы остаться в Барселоне.

Мартин Брайтвайт отыграл за «сине-гранатовых» 58 матчей, записав себе в актив десять голов и пять результативных передач. После прихода Хави Эрнандеса на пост наставника футболист окончательно утратил место в основной обойме команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Барселона Мартин Брайтвайт Трансферы футбола - лето 2022
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СЕВИЛЬЯ БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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ARTUR
31 Августа 2022 в 20:33
Заклятый враг у Барсы это -- Реал Мадрид,а Эспаньол это в прошлом ,сейчас для Барсы это пыль ..
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