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Брайтвайт – о переходе из «Барселоны» в «Эспаньол»: «Меня не волнует критика»

 
02 Сентября 2022 • 20:12 Комментировать
Севилья
...
Барселона
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03.09 22:00

Новичок «Эспаньола» Мартин Брайтвайт высказался о своём переходе из «Барселоны».

Датский нападающий подвергся критике за решение сменить «сине-гранатовых» на принципиальных соперников, но игрок не слишком беспокоится по этому поводу: «Мне совершенно всё равно, что говорят обо мне люди. Это моя жизнь и мои ценности», – приводит слова Брайтвайта издание Mundo Deportivo. – «Эспаньол» – отличный вариант для меня, и в клубе по-настоящему хотели моего прихода. Здесь меня ценят, что очень важно. Без разницы, что об этом решении думают другие», – заявил 31-летний форвард.

Переход Мартина Брайтвайта в «Эспаньол» был официально оформлен 1 сентября. Футболист подписал с барселонцами трёхлетнее соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Барселона Мартин Брайтвайт
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