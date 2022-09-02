Брайтвайт – о переходе из «Барселоны» в «Эспаньол»: «Меня не волнует критика»

Новичок «Эспаньола» Мартин Брайтвайт высказался о своём переходе из «Барселоны».

Датский нападающий подвергся критике за решение сменить «сине-гранатовых» на принципиальных соперников, но игрок не слишком беспокоится по этому поводу: «Мне совершенно всё равно, что говорят обо мне люди. Это моя жизнь и мои ценности», – приводит слова Брайтвайта издание Mundo Deportivo. – «Эспаньол» – отличный вариант для меня, и в клубе по-настоящему хотели моего прихода. Здесь меня ценят, что очень важно. Без разницы, что об этом решении думают другие», – заявил 31-летний форвард.

Переход Мартина Брайтвайта в «Эспаньол» был официально оформлен 1 сентября. Футболист подписал с барселонцами трёхлетнее соглашение.