«Барселона» не проиграла ни одного выездного матча в Ла Лиге после назначения Хави

«Барселона» с Хави Эрнандесом во главе продолжает гостевую беспроигрышную серию в чемпионате Испании.

«Сине-гранатовые» не проигрывают на протяжении 16 матчей в рамках лиги с момента прихода на должность главного тренера известного экс-полузащитника. За этот период каталонцы 11 раз выиграли и 5 раз сыграли вничью. Победой завершился и недавний выезд в гости к «Севилье» – 3:0.

Примечательно, что на родном «Камп Ноу» коллектив Хави Эрнандеса уступил целых четыре раза, причём с сухим счётом во всех четырёх случаях.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, сменив на посту рулевого Рональда Кумана.