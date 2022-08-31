«Барселона» отпускает Альбу в итальянский топ-клуб

«Барселона» достигла соглашения с «Интером» по аренде левого защитника Жорди Альбы.

Ветеран каталонцев потерял постоянное место в основном составе, и клуб согласился временно расстаться с 33-летним игроком, чтобы тот получил игровую практику. Кроме того, данное решение позволит «Барселоне» несколько разгрузить зарплатную ведомость. По информации журналиста-инсайдера Херарда Ромеро, руководство «сине-гранатовых» достигло принципиальной договорённости с миланским «Интером» по аренде испанского латераля. «Нерадзурри» покроют 40% зарплаты игрока.

Жорди Альба лишь однажды вышел в стартовом составе «Барселоны» с начала нынешнего сезона.