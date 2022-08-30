Янузай может оказаться в топ-клубе Ла Лиги

Полузащитник Аднан Янузай после ухода из «Реал Сосьедада» может продолжить свою карьеру в другом клубе Ла Лиги. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Севилья» ведёт продвинутые переговоры с бельгийцем по трансферу на правах свободного агента.

Янузай может заменить в «Севилье» Лукаса Окампоса, который вполне может перебраться в амстердамский «Аякс» на замену Антони. Напомним, что бразилец перейдёт в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов евро.

Сам Янузай как раз является воспитанником «красных дьяволов». Игрок подавал большие надежды на «Олд Траффорд», но в результате так и не смог их оправдать.