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Чемпионат Испании. Ла Лига

Янузай может оказаться в топ-клубе Ла Лиги

 
30 Августа 2022 • 10:49 Комментировать
Севилья
...
Барселона
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03.09 22:00

Полузащитник Аднан Янузай после ухода из «Реал Сосьедада» может продолжить свою карьеру в другом клубе Ла Лиги. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Севилья» ведёт продвинутые переговоры с бельгийцем по трансферу на правах свободного агента.

Янузай может заменить в «Севилье» Лукаса Окампоса, который вполне может перебраться в амстердамский «Аякс» на замену Антони. Напомним, что бразилец перейдёт в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов евро.

Сам Янузай как раз является воспитанником «красных дьяволов». Игрок подавал большие надежды на «Олд Траффорд», но в результате так и не смог их оправдать.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Аднан Янузай Трансферы футбола - лето 2022
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СЕВИЛЬЯ БАРСЕЛОНА
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