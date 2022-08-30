Депай готов остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Мемфис Депай готов остаться в каталонском клубе на следующий сезон. По информации от журналиста Николо Скиры, сейчас более высока вероятность того, что в команде останется Депай, нежели Пьер-Эмерик Обамеянг, которого сватают в «Челси».

Напомним, что две недели назад Депай был близок к переходу в «Ювентус». Нидерландец не смог согласовать условия личного контракта, хотя «Барселона» была готова отпустить его бесплатно.

Депай перебрался в «Барселону» прошлым летом по инициативе Рональда Кумана, который вскоре после прихода нидерландца был уволен с должности главного тренера.