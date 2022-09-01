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«Аякс» официально представил замену Антони официально

 
01 Сентября 2022 • 01:43 Комментировать
Аякс
...
Камбюр
1 1.10 X 10.00 2 21.00
03.09 17:30

Вингер испанской «Севильи» Лукас Окампос пополнил ряды «Аякса».

28-летний аргентинец присоединился к амстердамцам на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона. Стоимость сделки – 4 млн евро. Договор также предусматривает возможность последующего выкупа игрока.

Лукас Окампос может стать прямой заменой Антони на правом краю атаки, при этом способен закрыть и левый фланг. Напомним, что бразилец недавно был продан «Аяксом» в «Манчестер Юнайтед» за 95 млн евро.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Окампоса составляет 25 млн евро. В цветах «Севильи» аргентинский футболист провёл 135 матчей, в которых отметился 34 голами и 15 результативными пасами.

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Евро-Футбол.Ру,
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