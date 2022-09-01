Вингер испанской «Севильи» Лукас Окампос пополнил ряды «Аякса».

28-летний аргентинец присоединился к амстердамцам на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона. Стоимость сделки – 4 млн евро. Договор также предусматривает возможность последующего выкупа игрока.

Лукас Окампос может стать прямой заменой Антони на правом краю атаки, при этом способен закрыть и левый фланг. Напомним, что бразилец недавно был продан «Аяксом» в «Манчестер Юнайтед» за 95 млн евро.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Окампоса составляет 25 млн евро. В цветах «Севильи» аргентинский футболист провёл 135 матчей, в которых отметился 34 голами и 15 результативными пасами.