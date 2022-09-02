Алонсо в ближайшие часы представят в качестве новичка «Барселоны»

Защитник Маркос Алонсо в ближайшие часы будет объявлен в качестве новичка каталонской «Барселоны». Испанец перейдёт в команды Хави Эрнандеса как часть сделки по трансферу Пьера-Эмерика Обамеянга в «Челси», за которого «синие» заплатили 12 миллионов евро.

Ранее «Челси» официально объявил о расторжении контракта с Алонсо. Испанский защитник перебрался на «Стэмфорд Бридж» летом 2016 года и с тех пор выиграл все возможные трофеи, за исключением Кубка лиги.

Алонсо этим летом хотел перейти только в «Барселону», хотя к футболисту проявлял интерес миланский «Интер». Напомним, что Маркос является воспитанником мадридского «Реала».