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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски повторил достижение Роналду и Фалькао

 
03 Сентября 2022 • 22:54 Комментировать
Севилья
0:3
Барселона
окончен

Роберт Левандовски снова забил за «Барселону» – и снова вписал своё имя в список рекордов.

На 36-й минуте сегодняшнего матча между «Севильей» и «Барселоной» поляк установил на табло счёт 0:2, отметив свой пятый гол в четырёх стартовых матчах чемпионата Испании. Как отмечает Opta, Левандовски стал лишь третьим с начала века игроком, которому удалось забить пять или более голов в дебютных четырёх играх в Ла Лиге – ранее это делали только Криштиану Роналду (в 2009 году) и Радамель Фалькао (в 2011).

На данный момент Роберт Левандовски возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата вместе с Яго Аспасом, представляющим «Сельту».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Криштиану Роналду Роберт Левандовски Радамель Фалькао
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