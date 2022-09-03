Левандовски повторил достижение Роналду и Фалькао

Роберт Левандовски снова забил за «Барселону» – и снова вписал своё имя в список рекордов.

На 36-й минуте сегодняшнего матча между «Севильей» и «Барселоной» поляк установил на табло счёт 0:2, отметив свой пятый гол в четырёх стартовых матчах чемпионата Испании. Как отмечает Opta, Левандовски стал лишь третьим с начала века игроком, которому удалось забить пять или более голов в дебютных четырёх играх в Ла Лиге – ранее это делали только Криштиану Роналду (в 2009 году) и Радамель Фалькао (в 2011).

На данный момент Роберт Левандовски возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата вместе с Яго Аспасом, представляющим «Сельту».