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Чемпионат Италии. Серия А

Дест через час прибудет в Милан на медосмотр

 
01 Сентября 2022 • 10:54 Комментировать
Милан
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Интер Милан
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03.09 19:00

Защитник «Барселоны» Серджино Дест в скором времени должен завершить свой переход в «Милан». По информации от журналиста Фабрицио Романо, американец уже летит в Италию на медосмотр в стане «россонери».

Через час Дест должен приземлится в Милане, а затем отправится на медосмотр. Сделка состоится на правах аренды с правом выкупа за 20 миллионов евро. Если «россонери» купят футболиста по окончанию сезона, американец подпишет с клубом контракт до 2027 года.

Напомним, что на позиции правого защитника у «Милана» уже есть Алессандро Флоренци и Давиде Калабрия. Дест может также сыграть на левом фланге обороны, но там железным игроком основы является Тео Эрнандес.

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Милан Барселона Серджино Дест Трансферы футбола - лето 2022
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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