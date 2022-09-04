«Не поиграл за «Барсу» - Джоркаефф рассказал о самом досадном упущении в своей карьере

Бывший французский футболист с армянскими корнями Юрий Джоркаефф, ставший в 1998 году чемпионом мира в составе французской сборной, рассказал о своем главном упущении в карьере. По словам Джоркаеффа, он хотел поиграть за «Барселону» легендарного Йохана Кройфа, но как раз накануне трансфера Кройфа уволили из клуба, даже не дождавшись конца сезона (в мае 1996 года).

- Мое главное сожаление - так и не состоявшийся трансфер в «Барселону». Я мог перейти туда после сезона в «ПСЖ». Мечтал работать с Кройфом. И он также хотел. «Барселона» пригласила Роналдо, были планы по покупке Зидана. Но затем Кройф при нашей встрече сказал мне, что покидает пост наставника клуба. Когда это случилось, я ушел в «Интер», - вспоминает Джоркаефф в интервью L'Equipe.