Хави: «Левандовски - фантастический футболист, у него есть качества лидера»

В матче четвертого тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на выезде разгромила «Севилью» со счетом 3:0. Один из мячей в составе «сине-гранатовых» забил нападающий Роберт Левандовски.

После окончания встречи главный тренер команды Хави Эрнандес поделился мнением об игре польского бомбардира.

«Левандовски – фантастический футболист. Дело даже не в его голах, а в том, как он перемещает мяч, контролирует ситуацию и принимает решения. У него есть качества лидера. Он - прирожденный победитель. Очень хорошо, что Роберт играет за «Барселону», - цитирует тренера газета Marca.

В этом сезоне Ла Лиги Левандовски отметился пятью забитыми мячами в четырех матчах.