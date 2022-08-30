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Бельерин готов на сокращение зарплаты ради перехода в «Барселону»

 
30 Августа 2022 • 22:26 Комментировать
Арсенал
...
Астон Вилла
1 1.45 X 4.60 2 6.90
Через 21 ч. 40 мин.

Правый защитник «Арсенала» Эктор Бельерин согласен на жертвы ради продолжения карьеры в «Барселоне».

На 27-летнего испанца также претендовал «Бетис», однако тот предпочитает перебраться в каталонский клуб. В надежде оказаться в «Барселоне» Бельерин выразил готовность принять гораздо менее выгодный с финансовой точки зрения контракт, учитывая экономические трудности «сине-гранатовых», докладывает Mundo Deportivo. Латераль достанется «Барселоне» бесплатно, если сделка в итоге состоится.

Эктор Бельерин провёл более двухсот матчей за «Арсенал», а в минувшем сезоне выступал за «Бетис» на правах аренды.

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