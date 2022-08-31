Хави хочет, чтобы Пьянич остался

У боснийского полузащитника Миралема Пьянича появились предложения с Ближнего Востока, но главный тренер «Барселоны», Хави Эрнандес, не хочет отпускать его из клуба.

Как утверждает издание El Mundo Deportivo, Хави очень рассчитывает на Пьянича осенью и зимой, когда у «Барселоны» начнутся очень плотные деньки, команда будет проводить по два матча в неделю. Именно тогда настанут звездные дни Пьянича, присутствие которого на поле сможет разгружать других игроков, предоставлять им отдых.

После трех туров испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, набрав семь очков. Впереди лишь двое - «Реал» (мадридский, разумеется) и «Бетис» (тоже, кстати, с приставкой «Реал», но севильский).