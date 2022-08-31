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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави хочет, чтобы Пьянич остался

 
31 Августа 2022 • 18:09 Комментировать
Севилья
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Барселона
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03.09 22:00

У боснийского полузащитника Миралема Пьянича появились предложения с Ближнего Востока, но главный тренер «Барселоны», Хави Эрнандес, не хочет отпускать его из клуба.

Как утверждает издание El Mundo Deportivo, Хави очень рассчитывает на Пьянича осенью и зимой, когда у «Барселоны» начнутся очень плотные деньки, команда будет проводить по два матча в неделю. Именно тогда настанут звездные дни Пьянича, присутствие которого на поле сможет разгружать других игроков, предоставлять им отдых.

После трех туров испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, набрав семь очков. Впереди лишь двое - «Реал» (мадридский, разумеется) и «Бетис» (тоже, кстати, с приставкой «Реал», но севильский). 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Миралем Пьянич
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СЕВИЛЬЯ БАРСЕЛОНА
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