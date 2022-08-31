«Милан» сможет выкупить Деста у «Барселоны» за 20 млн евро

Известный инсайдер раскрыл детали сделки между «Барселоной» и «Миланом» по аренде правого защитника Серджино Деста.

Как стало известно чуть раньше, «россонери» согласовали с 21-летним американцем контракт до 2027 года, который вступит в силу в случае выкупа игрока итальянским клубом. По данным Фабрицио Романо, фиксированная стоимость выкупа, прописанная в договоре, составляет 20 млн евро. Опция не будет обязательной.

Серджино Дест уже совсем скоро отправится в Милан, чтобы примерить футболку действующих чемпионов Италии. «Барселона» активно занимается поиском замены игроку на трансферном рынке.