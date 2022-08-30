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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» договорилась с Брайтвайтом

 
30 Августа 2022 • 20:49 Комментировать
Севилья
...
Барселона
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03.09 22:00

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт согласовал с клубом условия расторжения контракта.

Действующее соглашение датчанина с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2024 года, однако на футболиста не рассчитывает наставник Хави Эрнандес. «Барселона» давно вознамерилась расстаться с Брайтвайтом, но тот не соглашался разрывать контракт, требуя полностью компенсировать выплаты, положенные ему за оставшиеся два года по контракту. Согласно сведениям Sport, стороны наконец-то договорились: «Барселона» выплатит игроку зарплату только за один год, чтобы тот покинул расположение клуба. Окончательное расставание состоится уже скоро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мартин Брайтвайт
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СЕВИЛЬЯ БАРСЕЛОНА
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