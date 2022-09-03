​Альба хотел бы видеть Модрича в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Хорди Альба выбрал игрока, которого он хотел бы подписать для команды. Альба назвал полузащитника «Реала» Луку Модрича. Видео со словами испанца появилось в социальных сетях.

Лука Модрич, которому в сентябре исполнится 37 лет, выступает за «Реал» уже десять лет. На текущий момент хорватский хавбек провёл за «сливочных» 440 официальных матчей, в которых забил 32 гола и отдал 73 результативных паса.

Ранее в прессе появилась информация о желании «Реала» продлить контракт с Лукой Модричем ещё на сезон – до средины 2024 года.

В субботу вечером «Реал» примет «Бетис». Не пропустите текстовую трансляцию.