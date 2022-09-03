Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Альба хотел бы видеть Модрича в «Барселоне»

 
03 Сентября 2022 • 15:45 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Бетис
1 1.42 X 5.10 2 6.70
Через 0 ч. 40 мин.

Защитник «Барселоны» Хорди Альба выбрал игрока, которого он хотел бы подписать для команды. Альба назвал полузащитника «Реала» Луку Модрича. Видео со словами испанца появилось в социальных сетях.

Лука Модрич, которому в сентябре исполнится 37 лет, выступает за «Реал» уже десять лет. На текущий момент хорватский хавбек провёл за «сливочных» 440 официальных матчей, в которых забил 32 гола и отдал 73 результативных паса.

Ранее в прессе появилась информация о желании «Реала» продлить контракт с Лукой Модричем ещё на сезон – до средины 2024 года.

В субботу вечером «Реал» примет «Бетис». Не пропустите текстовую трансляцию.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Лука Модрич Жорди Альба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БЕТИС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
03 Сентября 2022 в 15:53
лол, опять альба??))) это уже даже не маразм )))))))))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 67 минута Мальорка 0:0 Жирона 2.15 3.15 3.70
03.09  17:15 Реал Мадрид ... Бетис 1.42 5.10 6.70
03.09  19:30 Реал Сосьедад ... Атлетико М 2.95 3.10 2.55
03.09  22:00 Севилья ... Барселона 4.60 3.65 1.77
04.09  15:00 Осасуна ... Райо Вальекано 2.00 3.05 4.40
04.09  17:15 Атлетик Б ... Эспаньол 1.55 3.95 6.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
15:45 · Испания. Ла Лига
​Альба хотел бы видеть Модрича в «Барселоне» 1
12:11 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не отказывается от трансфера Силвы
11:51 · Испания. Ла Лига
Судьба Асенсио в «Реале» предрешена 1
11:12 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг обратился к «Барселоне»
08:03 · Испания. Ла Лига
Алонсо начал тренироваться с «Барселоной»
07:48 · Испания. Ла Лига
Альба назвал своего фаворита на «Золотой мяч» - это не Бензема 10
07:41 · Испания. Ла Лига
Бельерин прокомментировал трансфер в «Барселону»
07:22 · Англия. Премьер-лига
Реакция Хави на уход Обамеянга из «Барселоны»
07:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хотел купить испанского форварда, но не успел до дедлайна
03:03 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отказалась продавать Гризманна в «Атлетико» за 15 млн евро
01:07 · Испания. Ла Лига
«Олимпиакос» объявил о подписании Марсело официально
00:35 · Испания. Ла Лига
Романо: «Марсело – игрок «Олимпиакоса»
00:15 · Испания. Ла Лига
Хави: «Нынешний сезон может стать очень успешным для «Барселоны»
02 Сентября
23:50 · Испания. Ла Лига
Дубль Аспаса помог «Сельте» разгромить главного аутсайдера
23:24 · Англия. Премьер-лига
«Единственный клуб, в который я хотел» – Маркос Алонсо прокомментировал переход в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем