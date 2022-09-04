Лопетеги: «Проиграли из-за ошибок в обороне»

В четвертом туре чемпионата Испании «Севилья» потерпела уже третье поражение в нынешнем сезоне, правда, на сей раз не от «Осасуны» и не от «Альмерии», а от «Барселоны». Команда Хулена Лопетеги получила три безответных мяча в свои ворота. Наставник клуба обеспокоен слабой игрой своих подопечных в обороне.

- В начале игры мы смотрелись лучше, были моменты. Но потом «Барселона» показала свой класс. Мы не сложили руки, пытались бороться, что-то показывали. Но совершали ошибки в обороне, - цитирует Лопетеги испанское издание Marca.

В следующем, пятом туре испанской Примеры «Севилья» сыграет в гостях с «Вильярреалом».