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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лопетеги: «Проиграли из-за ошибок в обороне»

 
04 Сентября 2022 • 02:38 Комментировать
Севилья
0:3
Барселона
окончен

В четвертом туре чемпионата Испании «Севилья» потерпела уже третье поражение в нынешнем сезоне, правда, на сей раз не от «Осасуны» и не от «Альмерии», а от «Барселоны». Команда Хулена Лопетеги получила три безответных мяча в свои ворота. Наставник клуба обеспокоен слабой игрой своих подопечных в обороне.

- В начале игры мы смотрелись лучше, были моменты. Но потом «Барселона» показала свой класс. Мы не сложили руки, пытались бороться, что-то показывали. Но совершали ошибки в обороне, - цитирует Лопетеги испанское издание Marca.

В следующем, пятом туре испанской Примеры «Севилья» сыграет в гостях с «Вильярреалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Хулен Лопетеги
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окончен Севилья 0:3 Барселона 4.90 3.90 1.77
04.09  15:00 Осасуна ... Райо Вальекано 2.03 3.05 4.40
04.09  17:15 Атлетик Б ... Эспаньол 1.57 3.95 6.50
04.09  19:30 Вильярреал ... Эльче 1.35 5.00 9.50
04.09  22:00 Валенсия ... Хетафе 1.93 3.15 4.60
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