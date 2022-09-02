Хави: «Даже не думал об уходе Альбы из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не рассматривал возможность ухода ветерана команды Жорди Альбы.

В последние дни трансферного окна 33-летний левый защитник мог оказаться в миланском «Интере», однако отверг эту возможность, решив сосредоточиться на борьбу за возвращение в стартовый состав «Барселоны».

«Я хочу, чтобы Альба оставался с нами как один из капитанов и человек, с которым у меня очень доверительные отношения. Независимо от того, сколько игровых минут получит Жорди, он очень важен для команды. Он предан «Барселоне», и я даже не задумывался о его уходе.

Жорди обязательно получит свои шансы на поле, его опыт нам необходим. Выбирая состав, мы не смотрим на возраст, имя, титулы – только на текущую готовность и уровень», – заявил рулевой «Барселоны».