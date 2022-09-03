«Барселона» отказалась продавать Гризманна в «Атлетико» за 15 млн евро

Представитель Антуана Гризманна надеется, что клубы смогут уладить трансферный вопрос, но сделать это пока не удаётся.

Как уже неоднократно сообщалось, «Атлетико» не хочет выкупать француза у «Барселоны» за 40 млн евро, ограничивая игровое время нападающего с целью избежать активации обязательства покупки. Такая ситуация крайне беспокоит самого игрока: по данным Cope, агент Гризманна уже обратился к руководству обоих клубов с просьбой договориться о меньшей компенсации за выкуп 31-летнего футболиста.

Согласно источнику, мадридский клуб предложил «Барселоне» порядка 15 млн евро за Гризманна с выплатами в течение трёх лет, на что получил отказ.