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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» отказалась продавать Гризманна в «Атлетико» за 15 млн евро

 
03 Сентября 2022 • 03:03 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Атлетико М
1 2.95 X 3.10 2 2.55
Через 15 ч. 6 мин.

Представитель Антуана Гризманна надеется, что клубы смогут уладить трансферный вопрос, но сделать это пока не удаётся.

Как уже неоднократно сообщалось, «Атлетико» не хочет выкупать француза у «Барселоны» за 40 млн евро, ограничивая игровое время нападающего с целью избежать активации обязательства покупки. Такая ситуация крайне беспокоит самого игрока: по данным Cope, агент Гризманна уже обратился к руководству обоих клубов с просьбой договориться о меньшей компенсации за выкуп 31-летнего футболиста.

Согласно источнику, мадридский клуб предложил «Барселоне» порядка 15 млн евро за Гризманна с выплатами в течение трёх лет, на что получил отказ.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Антуан Гризманн Трансферы футбола - лето 2022
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РЕАЛ СОСЬЕДАД АТЛЕТИКО М
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