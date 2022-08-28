Лопетеги — о матче с «Альмерией»: «Мы слишком сильно думали о том, как бы сыграть вничью»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал результат матча 3-го тура чемпионата Испании, в котором андалусийцы уступил «Альмерии» со счётом 1:2.

Напомним, что по ходу встречи «Севилья» вела в счёте, однако упустила своё преимущество и не смогла раздобыть очков.

Специалист считает, что его команду сильно подвело желание довести этот матч до ничейного исхода.

«Два очень разных тайма. В первой половине мы были лучше, у нас были шансы забить несколько мячей. А затем мы допустили ошибку, дав им забить. Во втором тайме у нас была хрустальная челюсть. Мы слишком сильно думали о том, как бы сыграть вничью», — приводит слова Лопетеги Marca.

После трёх игр «Севилья» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе лишь одно набранное очко. Свой следующий матч андалусийцы проведут 3 сентября против «Барселоны». Начало — в 22:00 по московскому времени.