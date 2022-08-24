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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игрок «Севильи» Лопеш перешёл в «Труа»

 
24 Августа 2022 • 11:42 Комментировать
Альмерия
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Севилья
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27.08 23:00

Французский клуб «Труа» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Севильи» Рони Лопеша на правах аренды.

Соглашение рассчитано до лета следующего года без права последующего выкупа футболиста.

Минувший сезон 26-летний португалец провёл на правах аренды в «Олимпиакосе», забив четыре гола и отдав столько же результативных передач за 27 проведённых матчах в составе греческой команды. 

Цвета «Севильи» вингер защищает с лета 2019 года, однако с тех пор он провёл за андалусийцев всего 14 встреч, отметившись в них одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает португальского футболиста в 4 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Труа Рони Лопеш Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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АЛЬМЕРИЯ СЕВИЛЬЯ
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