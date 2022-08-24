Игрок «Севильи» Лопеш перешёл в «Труа»

Французский клуб «Труа» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Севильи» Рони Лопеша на правах аренды.

Соглашение рассчитано до лета следующего года без права последующего выкупа футболиста.

Минувший сезон 26-летний португалец провёл на правах аренды в «Олимпиакосе», забив четыре гола и отдав столько же результативных передач за 27 проведённых матчах в составе греческой команды.

Цвета «Севильи» вингер защищает с лета 2019 года, однако с тех пор он провёл за андалусийцев всего 14 встреч, отметившись в них одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает португальского футболиста в 4 миллиона евро.