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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» впервые с 1996 года проиграла два матча из первых трех

 
28 Августа 2022 • 03:12 Комментировать
Альмерия
2:1
Севилья
окончен

Начало нового сезона для «Севильи» выдалось очень неудачным - команда проиграла свой первый матч «Осасуне», затем сыграла вничью с «Вильярреалом», с трудом спася очко, а в субботу снова проиграла - на сей раз уже «Альмерии». Столь неудачного начала сезона у «Севильи» в 21-м веке еще не было.

В последний раз команда терпела два поражения в трех матчах в начале сезона 1996\1997. Стоит заметить, что по итогам того сезона команда вылетела из высшей лиги испанского чемпионата.

В следующем туре «Севилье» придется сразиться не с кем-нибудь, а с каталонской «Барселоной». Эта игра состоится 3 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья
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окончен Райо Вальекано 0:2 Мальорка 2.03 3.20 4.15
окончен Альмерия 2:1 Севилья 3.60 3.20 2.20
28.08  18:30 Хетафе ... Вильярреал 4.50 3.30 1.90
28.08  20:30 Барселона ... Вальядолид 1.17 8.50 13.00
28.08  23:00 Эспаньол ... Реал Мадрид 6.50 4.70 1.47
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