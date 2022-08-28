«Севилья» впервые с 1996 года проиграла два матча из первых трех

Начало нового сезона для «Севильи» выдалось очень неудачным - команда проиграла свой первый матч «Осасуне», затем сыграла вничью с «Вильярреалом», с трудом спася очко, а в субботу снова проиграла - на сей раз уже «Альмерии». Столь неудачного начала сезона у «Севильи» в 21-м веке еще не было.

В последний раз команда терпела два поражения в трех матчах в начале сезона 1996\1997. Стоит заметить, что по итогам того сезона команда вылетела из высшей лиги испанского чемпионата.

В следующем туре «Севилье» придется сразиться не с кем-нибудь, а с каталонской «Барселоной». Эта игра состоится 3 сентября.