«Севилья» потерпела ещё одну неудачу, уступив новичку Ла Лиги

В испанской Ла Лиге сезон только начался, а «Севилья» терпит неудачу за неудачей - сперва проиграла «Осасуне», а теперь потерпела неудачу в игре с вернувшейся в Ла Лигу «Альмерией».
Поражение оказалось тем досаднее, что «Севилья» вышла вперед в первом тайме, но не удержала счет - сперва, еще до перерыва, «Альмерия» забила ответный гол, а в начале второй половины игры Умар Садик вывел свою команду вперед, и отыграться подопечные Хулена Лопетеги уже не смогли.
Протокол игры
|30'Торрес Оливер (0:1)
|(1:1) Рамазани Ларжи42'
|(2:1) Умар Садик55'
Мартинес Фернардо•Бабич Срджян•Kaiky 71'74' (Брандарис Хуан (74') •Эли Родриго•Посо Алехандро74' (Мендес Убулан (74') •Акиеме Серхио•Эгуарас Иниго 33'46' (Де ла Ос Сесар (46') • 78'Саму Гарсия• 90'Робертоне Лукас82' (Санчес Курро (82') •Рамазани Ларжи80' (Баптистао Лео (80') • 84'Умар Садик
Буну Яссин•Навас Хесус 49'65' (Эн-Несири Юссеф (65') •Ньянзу Танги•Рекик Карим 15'58' (Иско Аларкон (58') • 78'Теллес Алекс• 83'Хордан Хоан58' (Кармона Хосе Анхель (58') • 70'Фернандо Режес•Торрес Оливер58' (Дилейни Томас (58') • 80'Ламела Эрик 12'65' (Окампос Лукас (65') •Мир Рафа• 45'Гомес Алехандро
27 августа. Стадион "Хуэгос Медитерранеос".
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