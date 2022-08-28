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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» потерпела ещё одну неудачу, уступив новичку Ла Лиги

 
28 Августа 2022 • 00:59 Комментировать
Альмерия
2:1
Севилья
окончен

В испанской Ла Лиге сезон только начался, а «Севилья» терпит неудачу за неудачей - сперва проиграла «Осасуне», а теперь потерпела неудачу в игре с вернувшейся в Ла Лигу «Альмерией».

Поражение оказалось тем досаднее, что «Севилья» вышла вперед в первом тайме, но не удержала счет - сперва, еще до перерыва, «Альмерия» забила ответный гол, а в начале второй половины игры Умар Садик вывел свою команду вперед, и отыграться подопечные Хулена Лопетеги уже не смогли.

Протокол игры  
Альмерия2:1Севилья
  30'Торрес Оливер (0:1)
(1:1) Рамазани Ларжи42'  
(2:1) Умар Садик55'  
Мартинес ФернардоБабич СрджянKaiky  71' 74' (Брандарис Хуан ( 74') Эли РодригоПосо Алехандро 74' (Мендес Убулан ( 74') Акиеме СерхиоЭгуарас Иниго  33' 46' (Де ла Ос Сесар ( 46'  78') Саму Гарсия  90'Робертоне Лукас 82' (Санчес Курро ( 82') Рамазани Ларжи 80' (Баптистао Лео ( 80'  84') Умар Садик
Запасные: Портильо ФрансискоПачеко ФернандоПуигмаль АрнауРохас КарлосАппиа АрвинMarko MilovanovicСоуза Диего II
Буну ЯссинНавас Хесус  49' 65' (Эн-Несири Юссеф ( 65') Ньянзу ТангиРекик Карим  15' 58' (Иско Аларкон ( 58'  78') Теллес Алекс  83'Хордан Хоан 58' (Кармона Хосе Анхель ( 58'  70') Фернандо РежесТоррес Оливер 58' (Дилейни Томас ( 58'  80') Ламела Эрик  12' 65' (Окампос Лукас ( 65') Мир Рафа  45'Гомес Алехандро
Запасные: Дмитрович МаркоМонтьель ГонсалоРакитич ИванФлорес АльбертоГудель НеманьяМунир Эль-ХаддадиСусо Хесус
27 августа. Стадион "Хуэгос Медитерранеос".

 

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Севилья Альмерия
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окончен Эльче 0:1 Реал Сосьедад 3.70 3.15 2.17
окончен Райо Вальекано 0:2 Мальорка 2.03 3.20 4.15
окончен Альмерия 2:1 Севилья 3.60 3.20 2.20
28.08  18:30 Хетафе ... Вильярреал 4.50 3.30 1.90
28.08  20:30 Барселона ... Вальядолид 1.17 8.50 13.00
28.08  23:00 Эспаньол ... Реал Мадрид 6.50 4.70 1.47
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