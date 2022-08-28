«Севилья» потерпела ещё одну неудачу, уступив новичку Ла Лиги

В испанской Ла Лиге сезон только начался, а «Севилья» терпит неудачу за неудачей - сперва проиграла «Осасуне», а теперь потерпела неудачу в игре с вернувшейся в Ла Лигу «Альмерией».

Поражение оказалось тем досаднее, что «Севилья» вышла вперед в первом тайме, но не удержала счет - сперва, еще до перерыва, «Альмерия» забила ответный гол, а в начале второй половины игры Умар Садик вывел свою команду вперед, и отыграться подопечные Хулена Лопетеги уже не смогли.