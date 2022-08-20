Наставник «Севильи» Лопетеги разочарован результатом матча с «Вальядолидом»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал результат матча 2-го тура чемпионата Испании, в котором андалусийцы сыграли вничью с «Вальядолидом» (1:1).

Испанский специалист выразил разочарование итоговым результатом, отметив, что его подопечным не хватает спокойствия для успешной реализации собственных моментов.

«Мы заслуживали большего, но в футболе всё зависит от голов, мы получили то, что заслуживаем», — приводит слова Лопетеги Marca.

Напомним, что после двух туров подопечные Лопетеги набрали одно очко и располагаются 12-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.

Свой следующий матч «Севилья» проведёт 27 августа против «Альмерии». Начало — в 23:00 по московскому времени.