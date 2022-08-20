Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Наставник «Севильи» Лопетеги разочарован результатом матча с «Вальядолидом»

 
20 Августа 2022 • 10:31 Комментировать
Севилья
1:1
Вальядолид
окончен

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал результат матча 2-го тура чемпионата Испании, в котором андалусийцы сыграли вничью с «Вальядолидом» (1:1).

Испанский специалист выразил разочарование итоговым результатом, отметив, что его подопечным не хватает спокойствия для успешной реализации собственных моментов.

«Мы заслуживали большего, но в футболе всё зависит от голов, мы получили то, что заслуживаем», — приводит слова Лопетеги Marca.

Напомним, что после двух туров подопечные Лопетеги набрали одно очко и располагаются 12-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.

Свой следующий матч «Севилья» проведёт 27 августа против «Альмерии». Начало — в 23:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вальядолид Севилья Хулен Лопетеги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.08  18:30 Осасуна ... Кадис 2.44 3.20 3.15
20.08  20:30 Мальорка ... Бетис 2.95 3.25 2.55
20.08  23:00 Сельта ... Реал Мадрид 3.90 3.85 1.92
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
11:44 · Испания. Ла Лига
Кунде может покинуть «Барселону» бесплатно
11:19 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нацелилась на игрока «Боруссии» Дортмунд
11:13 · Россия. Премьер-лига
Экс-вратарь «Спартака» Филимонов прокомментировал интерес к себе со стороны «Реала»
11:10 · Испания. Ла Лига
Дебют Кунде за «Барселону» откладывается
10:55 · Испания. Ла Лига
Кавани договорился о трансфере в клуб Ла Лиги
10:42 · Англия. Премьер-лига
Каземиро готовится вылететь в Манчестер
10:31 · Испания. Ла Лига
Наставник «Севильи» Лопетеги разочарован результатом матча с «Вальядолидом»
10:19 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» пытался подписать Каземиро до его перехода в «Манчестер Юнайтед»
07:51 · Испания. Ла Лига
Симеоне заблокировал трансфер Карраско в АПЛ
07:09 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, кто заменит Каземиро в «Реале»
06:41 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти объяснил, почему Каземиро ушёл из «Реала»
02:48 · Англия. Премьер-лига
Продажа Каземиро – в топ-3 самых дорогих трансферов «Реала» на выход за всю историю 2
01:47 · Англия. Премьер-лига
Модрич – Каземиро: «Ты всегда стоял горой за «Реал» и товарищей по команде»
01:15 · Англия. Премьер-лига
Кроос обратился к Каземиро: «Мы вошли в историю!»
01:05 · Испания. Ла Лига
«Севилья» не сумела переиграть «Вальядолид»
Все новости
Рекомендуем