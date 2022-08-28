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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» показала худший старт в Ла Лиге за 41 год

 
28 Августа 2022 • 09:02 Комментировать
Альмерия
2:1
Севилья
окончен

В рамках третьего тура чемпионата Испании «Севилья» на выезде играла с «Альмерией» и потерпела поражение со счетом 1:2.

Для андалусийского коллектива это фиаско стало вторым в трех турах Ла Лиги. Подопечные Хулена Лопетеги набрали всего одно очко – это худший результат команды на старте сезона за 41 год. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Педро Мартин.

По итогам трех сыгранных туров севильская команда занимает лишь 15-е место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата Испании коллектив Лопетеги на своем поле встретится с каталонской «Барселоной». Игра пройдет 3 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья
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