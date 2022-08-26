«Севилья» готова продать Гуделя в «Динамо»

«Севилья» готова продать сербского полузащитника Неманью Гуделя в московское «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, испанский клуб совсем не против разгрузить платёжную ведомость с помощью продажи нескольких футболистов, одним из которых может стать Гудель. Однако на данный момент никакой конкретики по возможному трансферу нет.

Ранее спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи категорически опроверг возможный переход 30-летнего футболиста в российский клуб, заявив, что Гудель не продаётся.

Срок действующего контракта Гуделя с испанским клубом истекает следующим летом. Порта Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 4 миллиона евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе андалусийцев 28 матчей, не отметившись в них результативными действиями.