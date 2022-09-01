«Барселона» всё ближе к трансферу Бельерина

Каталонская «Барселона» становится всё ближе к возвращению защитника «Арсенала» Эктора Бельерина, который является воспитанником «сине-гранатовых». Инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях утверждает, что игрок ждёт звонка от «Барселоны», чтобы отправиться на медосмотр, а затем подписать контракт.

Бельерин скоро должен разорвать контракт с «Арсеналом». В «Барселоне» футболист должен заменить Серджино Деста, который на правах аренды с правом выкупа отправился в «Милан».

Напомним, что Бельерин ранее хотел перейти в «Бетис», за который испанец выступал в прошлом сезоне на правах аренды.