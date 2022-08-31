Гризманн попросил «Атлетико» как можно быстрее определить его будущее

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, выступающий за «Атлетико» на правах аренды, попросил руководство «матрасников» немедленно разрешить его ситуацию, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 31-летний француз ожидает, что «Атлетико» сможет договориться с «Барселоной» о более низкой стоимости выкупа. Ранее сообщалось, что Гризманн также может продолжить карьеру в клубе «Реал Сосьедад», за который уже выступал в период с 2009 пол 2014 год.

Напомним, по окончании нынешнего сезона мадридский клуб должен будет выкупить футболиста за 40 миллионов евро, чего «матрасники» делать не хотят и ищут различные способы этого избежать.

В текущем сезоне нападающий провёл за «Атлетико» три матча, отметившись в них двумя забитыми голами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 35 миллионов евро.