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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн попросил «Атлетико» как можно быстрее определить его будущее

 
31 Августа 2022 • 11:23 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Атлетико М
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03.09 19:30

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, выступающий за «Атлетико» на правах аренды, попросил руководство «матрасников» немедленно разрешить его ситуацию, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 31-летний француз ожидает, что «Атлетико» сможет договориться с «Барселоной» о более низкой стоимости выкупа. Ранее сообщалось, что Гризманн также может продолжить карьеру в клубе «Реал Сосьедад», за который уже выступал в период с 2009 пол 2014 год.

Напомним, по окончании нынешнего сезона мадридский клуб должен будет выкупить футболиста за 40 миллионов евро, чего «матрасники» делать не хотят и ищут различные способы этого избежать.

В текущем сезоне нападающий провёл за «Атлетико» три матча, отметившись в них двумя забитыми голами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Антуан Гризманн Трансферы футбола - лето 2022
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РЕАЛ СОСЬЕДАД АТЛЕТИКО М
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