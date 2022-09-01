Датский форвард Мартин Брайтвайт оставался без клуба всего несколько часов. Под вечер 31-летний футболист по обоюдному согласию расторг контракт с «Барселоной» и получил статус свободного агента. И еще в четверг он подписал трехлетний контракт с другим каталонским клубом, «Эспаньолом».

Напомним, что Брайтвайт оказался на «Камп Ноу» два с половиной года назад, когда «сине-гранатовые» потеряли форвардов из-за травм и воспользовались опцией выкупа контракта Брайтвайта вне трансферного окна. За это время нападающий забил 10 голов в 58 матчах за «Барселону». Трансферная стоимость Брайтвайта оценивается в 6 млн евро.