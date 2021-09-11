Канчельскис – о победе «Спартака»: «Одна игра – это не показатель»

Андрей Канчельскис поделился эмоциями после триумфа «Спартака» со счётом 3:1 в сражении с «Химками».

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» похвалил московскую победу после победы: «Хорошо сегодня играли. Хороший результат для «Спартака» и болельщиков».

В то же время Андрей Канчельскис призвал фанатов «красно-белых» воздержаться от шапкозакидательских настроений. «Одна игра – не показатель. Когда команда выигрывает 8-9 игр подряд, тогда можно о чём-то говорить», - отметил эксперт в интервью «Спорт-Экспресс».

После семи сыгранных туров у подопечных Руя Витории 10 набранных баллов в активе.