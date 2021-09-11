Салихова: «Я не в курсе дел «Спартака»

Уже сегодня, 11 сентября, пройдет поединок седьмого тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Химками».

Накануне встречи своими ожиданиями от матча поделилась Зарема Салихова. В интервью «Спорт-Экспрессу» она заявила, что на данный момент не знает о внутренней кухне команды, но при этом продолжает поддерживать москвичей. «Я не в курсе дел «Спартака», но очень надеюсь, что они победят», - сказала Зарема.

Напомним, что Салихова ранее часто высказывалась о проблемах столичного клуба, но после конфликта с болельщиками «красно-белых» была вынуждена удалить свой телеграм-канал.