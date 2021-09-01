Вратарь «Спартака» Александр Селихов вернулся к тренировкам в общей группе, передаёт пресс-служба московского клуба. Сообщается, что игрок восстановился от травмы и приступил к тренировкам в общей группе.

В пресс-службе также отметили, что сегодня первую тренировку в новом клубе провел бельгийский защитник Максимилиано Кофрие, которые присоединился к «красно-белым» этим летом.

Напомним, что Селихов получил травму в игре Кубка Париматч Премьер против «Рубина» в июле. У вратаря диагностировали сложный перелом пальца руки. Ранее сообщалось, что игрок сможет вернуться на поле после международного перерыва.