Вратарь «Спартака» Александр Селихов вернулся к тренировкам в общей группе, передаёт пресс-служба московского клуба. Сообщается, что игрок восстановился от травмы и приступил к тренировкам в общей группе.
В пресс-службе также отметили, что сегодня первую тренировку в новом клубе провел бельгийский защитник Максимилиано Кофрие, которые присоединился к «красно-белым» этим летом.
Напомним, что Селихов получил травму в игре Кубка Париматч Премьер против «Рубина» в июле. У вратаря диагностировали сложный перелом пальца руки. Ранее сообщалось, что игрок сможет вернуться на поле после международного перерыва.
Полноценное возвращение Селихова и первая тренировка Кофрие— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 1, 2021
Работа кипит! Правда, пока без сборников pic.twitter.com/EeSYPAazA0