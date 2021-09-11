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Премьер-лига

Витория назвал главный недостаток РПЛ

11 Сентября 2021 • 21:59 Комментировать
Спартак Москва
3:1
Химки
окончен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции после матча с «Химками» (3:1) ответил на вопрос об интенсивности игры в РПЛ.

- Нет ли проблем с переводчиком в команде? У вас прекрасный английский, но наверняка вам было бы лучше общаться на португальском.

- Жизнь тренера - это постоянный вызов. Мне нравится, что со мной происходит, это часть профессии, в том числе и такие  вещи, как кадровые перестановки. Я могу говорить и по-английски, затем говорить по-испански и доносить мысль с помощью этого языка. Самое важное, что все мы понимаем друга друга. Возможно, по-английски и по-испански я не могу доносить прямо все мысли, но думаю, что вы меня прекрасно поймете.

- Завершился отборочный цикл сборных. Главная тема в нашем футболе - это физическая готовность игроков и уровень РПЛ в плане готовности местных игроков играть на европейском уровне. Отмечается, что  наши игроки, к сожалению, не готовы к тем скоростям, которые требуют европейские матчи. Действительно ли  есть большая пропасть между подготовкой?

- В РПЛ есть все условия, чтобы создать действительно сильную лигу. Касательно вопроса про интенсивность - на мой взгляд, многовато пауз и перерывов. Я не могу говорить, что дело в физике, беге. Футбол - он про скорость принятия решений. Но огромное количество пауз, огромные перерывы… иногда их очень часто провоцируют судьи, вратари, тренеры, все понемногу. Тот факт, что игра разбита  на такие отрезки, создает впечатление, что в этой лиге не такие высокие скорости и такая большая интенсивность. Это можно улучшить всем вместе, без разницы виноваты ли судьи, игроки, вратари или тренеры, каждый по своему должен сделать шаг, чтобы лига стала быстрее. В Португалии тоже шли похожие разговоры. Было исследование, мы сравнили разные показатели Лиги чемпионов и чемпионата Португалии. К примеру, в Лиге чемпионов 64% чисто игрового времени, а в чемпионате Португалии, например, было 52.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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