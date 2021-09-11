​«Спартак» объявил состав на матч с «Химками»

В субботу вечером «Спартак» будет играть против «Химок» в рамках седьмого тура чемпионата России. Наставник «красно-белых» Руй Витория решил с первых минут выпустить на поле «Открытие Арены» следующих исполнителей:

Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Мозес, Промес, Понсе, Соболев.

Стартовый свисток в матче между «Спартаком» и «Химками» прозвучит в 19:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.

Отметим, что после шести туров РПЛ «Спартак» занимает только 10 место в турнирной таблице с семью очками.