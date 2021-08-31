Генеральный директор «Спартака» подтвердил уход Крала в «Вест Хэм»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в ближайшее время станет игроком «Вест Хэма». Об этом сообщил генеральный директор «красно-белых» Евгений Мележиков.

Он подтвердил, что между клубами есть договорённость о переходе полузащитника. Мележиков отметил, что Крал перейдёт на правах аренды с обязательным правом выкупа. Гендиректор добавил, что о трансфере объявят после прохождения медосмотра, но подчеркнул, что переговоры между «Спартаком» и «Вест Хэмом» находятся на финальной стадии, пишет Sport24.

Напомним, что «Вест Хэм» сегодня объявил о переходе полузащитника ЦСКА Николы Влашича за 30 миллионов евро.