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Премьер-лига

Генеральный директор «Спартака» подтвердил уход Крала в «Вест Хэм»

31 Августа 2021 • 18:13 Комментировать
Саутгемптон
...
Вест Хэм
3.00 3.55 2.30
11.09 17:00

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в ближайшее время станет игроком «Вест Хэма». Об этом сообщил генеральный директор «красно-белых» Евгений Мележиков.

Он подтвердил, что между клубами есть договорённость о переходе полузащитника. Мележиков отметил, что Крал перейдёт на правах аренды с обязательным правом выкупа. Гендиректор добавил, что о трансфере объявят после прохождения медосмотра, но подчеркнул, что переговоры между «Спартаком» и «Вест Хэмом» находятся на финальной стадии, пишет Sport24.

Напомним, что «Вест Хэм» сегодня объявил о переходе полузащитника ЦСКА Николы Влашича за 30 миллионов евро.

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