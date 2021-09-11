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Премьер-лига

Деменко: Большую часть покупок «Спартак» будет делать зимой, и, видимо, под другого тренера эксклюзив

11 Сентября 2021 • 11:32 Комментировать (3)
Спартак Москва
...
Химки
Через 5 ч. 6 мин.

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался по поводу летней трансферной кампании «красно-белых».

- Как оцените летнюю трансферную кампанию «Спартака»: купили только Кофрие, а ушли сразу несколько игроков?

- Многие сейчас говорят за Федуна, что, скорее всего, большая часть приобретений будет делаться в зимнее трансферное окно. Не знаю, чем это вызвано. Может, пока дают шанс Витории, а уже новую трансферную компанию будут проводить под другого тренера. Только так могу это обосновать.

- То есть, руководство уже нацелено на другого тренера?

- Думаю, да. И тогда не надо будет дергаться - будут четко понимать, кто нужен новому наставнику. Однозначно «Спартаку» нужен другой тренер, и такие разговоры уже ведутся. Я думаю, что Черчесов может прийти в «Спартак».

- Зарема Салихова высказывалась, что Черчесов придет в команду только через ее труп.

- (смеется). Все может быть. Но, по крайней мере, разговоры о приходе Черчесова были, и поэтому Федун не стал сейчас делать большие покупки.

- Черчесов подошел бы «Спартаку»?

- Тяжело сказать, но в команде точно была бы дисциплина и порядок. А что касается игры, Черчесов вполне может работать с большими клубами.

- Возвращаясь к трансферам, Кофрие, которого недавно приобрел «Спартак» - это молодой игрок, который пока никак не заявил о себе. Стоило его покупать?

- Непонятно, для чего это было сделано. Но мы понимаем, что его смотрели, а значит, чем-то он приглянулся. Возможно, Кофрие хотел купить именно Витория. Не думаю, что его могли купить без одобрения тренера.

- Отсутствие качественного усиления скажется на результатах?

- Может быть и наоборот. Когда игроков берут, понятно, что это для усиления команды. Но в «Спартаке» есть хорошие футболисты, и покупать человека, чтобы он сидел на лавке, нет смысла. Если кого-то брать, то действительно нужного команде. Возможно, Федун не стал дергаться сейчас с покупками именно из-за этого.

- Но сейчас у команды нет результата.

- Это удручает. В Лигу чемпионов «Спартак» не вышел. Плюс в чемпионате мы видим большие проблемы. Мы видим, как играют лидеры - Соболев, Зобнин. То есть, какие-то проблемы присутствуют. Тренер дает свою тактику, и такое впечатление, что игроки не до конца ее понимают.   

- А что думаете про трансферы «Спартака» на выход?

- Здесь клубу можно поставить плюс. Считаю тут «Спартак» правильно сработал.

- У «Спартака» впереди сложный график. Сначала «Химки», потом «Легия», затем ЦСКА. Сложно будет победить хотя бы в одном из этих матчей?

- Тяжелый график, да, но «Спартаку» нечего терять. У команды хороший состав. Сегодня с «Химками» спартаковцы будут биться. Отступать некуда. Нужно обязательно побеждать, чтобы обрести уверенность. Если будет другой результат, опять польется негатив от болельщиков. Поэтому нужно обязательно брать три очка.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Роман Мамедов
11 Сентября 2021 в 12:16
но больше всего я болею за сочи )))) они красавы
Роман Мамедов
11 Сентября 2021 в 12:14
спартак уже давно отстой. в голове моей звинит ведь я болею за зенит))))
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11.09  14:00 Локомотив Москва ... Крылья Советов 1.77 3.9 4.6
11.09  16:30 Зенит ... Ахмат 1.36 5.2 8.6
11.09  19:00 Спартак Москва ... Химки 1.61 4 5.8
12.09  14:00 Арсенал Тула ... ЦСКА Москва 4.6 3.65 1.82
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