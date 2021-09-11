Витория: «Во втором тайме мы получали удовольствие от футбола, мне понравилось, как действовала команда»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции после матча с «Химками» (3:1) ответил на вопросы об игре своей команды.

- Очень хорошая игра, важная победа. Действительно, хочу отметить то, как игроки на протяжении всего матча сохраняли концентрацию, чего не хватало раньше, показали достаточно качественную игру. Понятно, что на фоне предыдущих неудач, может быть, не совсем удалось перезагрузить голову, что называется, но это очень важная победа. Сейчас надо порадоваться и поскорее ее забыть, потому что в среду у нас очень важный матч Лиги Европы.

- Можно ли сказать, что «Спартак» показал свой лучший футбол в официальных матчах этого сезона? Наверняка вы слышали с трибун скандирование в ваш адрес. Насколько приятно внимание с их стороны, насколько вы чувствуете поддержку спартаковцев?

- Мы хорошо играли в предсезонном турнире, вошли в сезон достаточно уверенно, но затем череда неудач, команда занервничала, потеряла уверенность в себе, которую надо было вернуть. В этом матче нам это удалось сделать. Возможно, мы действовали не так, как бы я хотел, как я люблю. Наши подходы к воротам соперника были не такими, как я люблю. Но мы забили гол, и скованность прошла. Во втором тайме мы получали удовольствие от футбола, мне понравилось, как действовала команда, играла разнообразно, меняла ритм. В общем, мне кажется, что во втором тайме мы выглядели так, как надо.

Действительно мне приятно это слышать, но не могу сказать, что для меня это прямо-таки это очень важно. Важнее, что команда побеждает, и что поддерживают всю команду, а не лично меня. Это не вопрос первостепенной важности.