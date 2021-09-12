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​Дмитрий Назаров: «На меня двое однажды подписались, их Каррера в дубль сослал»

12 Сентября 2021 • 10:59 Комментировать
Спартак Москва
3:1
Химки
окончен

Дмитрий Назаров снова спел о «Спартаке», вдохновившись победой команды над «Химками» с результатом 3:1 в седьмом туре чемпионата России.

В комментариях один из фанатов спросил, почему на Назарова не подписываются футболисты «Спартака».

«Двое однажды подписались, их Каррера в дубль сослал», - ответил Назаров.

Напомним, что несколько лет назад Денис Глушаков и Андрей Ещенко были сосланы в дубль. Они поставили «лайк» публикации Дмитрия Назарова, в которой он критиковал тогдашнего тренера команды Массимо Карреру.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 15 сентября против «Легии» в Лиге Европы.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Назаров
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