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«Спартак» не потянул финансовые пожелания Самошникова слухи

10 Сентября 2021 • 23:41 Комментировать
Спартак Москва
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Химки
Через 18 ч. 1 мин.

Защитник «Рубина» Илья Самошников мог оказаться в московском «Спартаке». Представители 23-летнего футболиста вели переговоры о трансфере в «красно-белый» клуб. Камнем преткновения стал требуемый уровень заработной платы Самошникова. Он намеревался получать 3,3 миллиона евро в сезон, сообщает Metaratings.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро, а казанцам он достался полтора года назад всего за 50 тысяч евро. До этого талантливый исполнительно защищал цвета московского «Торпедо».

В сентябре 2021 года Самошников дебютировал в сборной России и провел три матча.

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Спартак Москва Рубин Илья Самошников
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