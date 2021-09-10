Защитник «Рубина» Илья Самошников мог оказаться в московском «Спартаке». Представители 23-летнего футболиста вели переговоры о трансфере в «красно-белый» клуб. Камнем преткновения стал требуемый уровень заработной платы Самошникова. Он намеревался получать 3,3 миллиона евро в сезон, сообщает Metaratings.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро, а казанцам он достался полтора года назад всего за 50 тысяч евро. До этого талантливый исполнительно защищал цвета московского «Торпедо».

В сентябре 2021 года Самошников дебютировал в сборной России и провел три матча.