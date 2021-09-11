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Премьер-лига

Джикия после победы над «Химками»: «Не стоит обольщаться»

11 Сентября 2021 • 23:48 Комментировать
Спартак Москва
3:1
Химки
окончен

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия не стал переоценивать значимость успеха в игре 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:1).

«После победы настроение хорошее. Рады, что победили. Но, как говориться, не стоит обольщаться – впереди тяжелые игры, плотный график», - приводит слова Георгия Джикии Sport24.

Центральный защитник «красно-белых» добавил, что у него имеется микротравма, но в целом состояние нормальное.

Отметим, что далее по календарю у «Спартака» матчи с «Легией» в Лиге Европы и ЦСКА в Премьер-лиге.

В московском дерби не сможет принять участие из-за перебора жёлтых карточек нападающий Александр Соболев.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Георгий Джикия
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