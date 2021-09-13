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Премьер-лига

Витория обратился к болельщикам «Спартака»

13 Сентября 2021 • 09:56 Комментировать
Спартак Москва
3:1
Химки
окончен

Наставник московского «Спартака» Руй Витория обратился к поклонникам команды после победного поединка с «Химками» в седьмом туре Премьер-лиги. «Красно-белые» взяли верх над соперником со счетом 3:1.

«Важная победа. Нам очень сильно помогла поддержка болельщиков. Вместе мы сильнее», - гласит сообщение португальского тренера в инстаграм-аккаунте.

Благодаря вчерашнему успеху подопечные Витории поднялись на восьмое место в турнирной таблице. На счету «Спартака» десять набранных баллов.

В следующем туре «красно-белые» встретятся с ЦСКА. Матч состоится 20 сентября, начало – 19:30 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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