Витория обратился к болельщикам «Спартака»

Наставник московского «Спартака» Руй Витория обратился к поклонникам команды после победного поединка с «Химками» в седьмом туре Премьер-лиги. «Красно-белые» взяли верх над соперником со счетом 3:1.

«Важная победа. Нам очень сильно помогла поддержка болельщиков. Вместе мы сильнее», - гласит сообщение португальского тренера в инстаграм-аккаунте.

Благодаря вчерашнему успеху подопечные Витории поднялись на восьмое место в турнирной таблице. На счету «Спартака» десять набранных баллов.

В следующем туре «красно-белые» встретятся с ЦСКА. Матч состоится 20 сентября, начало – 19:30 мск.