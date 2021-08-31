Переход Крала в «Вест Хэм» из «Спартака» находится на грани срыва

Переход полузащитника Алекса Крала в «Вест Хэм» из «Спартака» может сорваться, передаёт Standard Sport. Сообщается, что игрока не отпускают из расположения сборной Чехии, где он находится сейчас.

По данным источника, агент Крала уже находится в Лондоне, однако главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы не хочет отпускать полузащитника в Англию. В «Вест Хэме» надеются, что успеют оформить переход до закрытия трансферного окна.

Напомним, что Крал стал игроком «Спартака» в 2019 году, перейдя из «Славии» за 12 миллионов евро. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне на счету полузащитника семь матчей во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.