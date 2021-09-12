​Глушаков прокомментировал свой гол «Спартаку»

В субботу вечером в седьмом туре чемпионата России встречались «Спартак» и «Химки». За подмосковную команду со штрафного забил Денис Глушаков. В своё время полузащитник провёл шесть сезонов в «Спартаке» и даже носил капитанскую повязку.

«Когда-то здесь всё было по-другому. Забил, перекрестился, забыл. Голы хорошо, но победы важнее - нужно работать», - написал Глушаков в «Инстаграме» под видео со своим голом.

В составе «Спартака» Денис Глушаков становился чемпионом России в сезоне 2016/2017. Тогда главным тренером московской команды был итальянский специалист Массимо Каррера.