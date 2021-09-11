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Премьер-лига

Чешский журналист: «Премьер-лига может подойти Кралу, может быть, больше, чем российская» эксклюзив

11 Сентября 2021 • 15:28 Комментировать
Саутгемптон
...
Вест Хэм
3.10 3.50 2.25
Через 0 ч. -7 мин.

Известный чешский журналист Давид Собичек в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подробно рассказал о переходе Алекса Крала в «Вест Хэм».

- Премьер-лига для Алекса Крала - соревнование его мечты. Товарищи по сборной Чехии Томаш Соучек и Владимир Куфаль могут ему очень помочь в первое время. Они уже знают его по выступлениям за «Славию», когда Алекс был еще совсем подростком.

Я думаю, что «Вест Хэм» купил Алекса в качестве замены Деклану Райсу, который скоро уйдет, и у Алекса будет время акклиматизироваться в Англии. В этом сезоне самое главное просто привыкнуть к английскому футболу.

Мне кажется, что его выступления в последние недели не были оптимальными. Он не очень хорошо выступил на чемпионате Европы 2020 года и даже сейчас не в лучшей форме. Смена обстановки может ему очень помочь, и я верю, что более качественная лига, высокий темп и лучшие товарищи по команде поднимут его на более высокий уровень.  Премьер-лига может ему подойти, может быть, больше, чем российская, потому что она основана на физическом темпе, а Алекс феноменален в этом мастерстве. Я действительно знаю мало таких одаренных физически футболистов. Я предполагаю, что Дэвид Мойес может дать ему немного другую роль на поле, чем в «Спартаке», и Алекс засиял бы еще ярче. Дайте ему время, и мы увидим. Я верю в него.

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Вест Хэм Давид Собичек Алекс Крал
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